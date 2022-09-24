О нас

Швеция готова поддержать посреднические усилия между Азербайджаном и Арменией

Швеция готова поддержать посреднические усилия между Азербайджаном и Арменией Швеция готова поддержать посреднические усилия между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
24 сентября 2022 г. 20:38
Швеция готова поддержать посреднические усилия между Азербайджаном и Арменией

Швеция готова поддержать посреднические усилия между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде в ходе встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по перспективам сотрудничества Азербайджана и Швеции в двусторонней и многостороннем форматах, а также региональным вопросам.

Дж.Байрамов заявил о наличии широких возможностей для дальнейшего развития отношений между двумя странами, была позитивно оценена деятельность Швеции в период председательства в ОБСЕ. Глава МИД Азербайджана подробно проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации в регионе, недавних провокациях Армении и минной угрозе.

Министр Анн Линде выразила обеспокоенность нынешней напряженностью и подчеркнула важность продолжения процесса нормализации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İsveç Azərbaycanla Ermənistan arasında vasitəçilik səylərinə dəstək verməyə hazırdır

Экслюзивные новости

Шихин Чен: Закон о государственно-частном партнерстве станет стимулом для частного сектора
Шихин Чен: Закон о государственно-частном партнерстве станет стимулом для частного сектора
23 сентября 2022 г. 17:21
Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора
Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора
23 сентября 2022 г. 15:53
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
23 сентября 2022 г. 14:06
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
23 сентября 2022 г. 12:25
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
21 сентября 2022 г. 17:40
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
21 сентября 2022 г. 16:28
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
21 сентября 2022 г. 14:34
Азеристиликтеджхизат и Азеригаз достигли новых соглашений
Фото"Азеристиликтеджхизат" и "Азеригаз" достигли новых соглашений
20 сентября 2022 г. 17:55
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
20 сентября 2022 г. 17:22
Герои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
ФотоГерои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
19 сентября 2022 г. 19:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi