Швеция готова поддержать посреднические усилия между Азербайджаном и Арменией.
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Состоялся обстоятельный обмен мнениями по перспективам сотрудничества Азербайджана и Швеции в двусторонней и многостороннем форматах, а также региональным вопросам.
Дж.Байрамов заявил о наличии широких возможностей для дальнейшего развития отношений между двумя странами, была позитивно оценена деятельность Швеции в период председательства в ОБСЕ. Глава МИД Азербайджана подробно проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации в регионе, недавних провокациях Армении и минной угрозе.
Министр Анн Линде выразила обеспокоенность нынешней напряженностью и подчеркнула важность продолжения процесса нормализации.