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Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева

Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
23 декабря 2020 г. 15:01
Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Мне доставляет огромное удовольствие направить Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Мы знаем Вас как опытного и умелого государственного деятеля, прославленного лидера, удостоившегося огромной любви и доверия азербайджанского народа, выдающегося политика, способствующего всестороннему повышению престижа страны на международной арене, а также проверенного временем близкого друга Узбекистана и высоко ценим это.

Вместе с тем, позвольте вновь поздравить Вас с достижением благодаря Вашим усилиям договоренности в вопросе завершения военных действий в Нагорном Карабахе. Данное весьма важное решение, принятое в соответствии с резолюциями и документами Организации Объединенных Наций, имеет большое значение для обеспечения долгосрочного мира и устойчивого развития во всем Южно-Кавказском регионе.

Убежден, что в результате предстоящих встреч на высшем уровне, а также благодаря совместным усилиям наши многоплановые отношения в политической, торгово-экономической, транспортной, коммуникационной, культурно-гуманитарных сферах поднимутся на совершенно новый уровень.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира и благополучия".

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Версия на азербайджанском языке Şavkat Mirziyoyev İlham Əliyevi təbrik etdi

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