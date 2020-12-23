Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Мне доставляет огромное удовольствие направить Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Мы знаем Вас как опытного и умелого государственного деятеля, прославленного лидера, удостоившегося огромной любви и доверия азербайджанского народа, выдающегося политика, способствующего всестороннему повышению престижа страны на международной арене, а также проверенного временем близкого друга Узбекистана и высоко ценим это.

Вместе с тем, позвольте вновь поздравить Вас с достижением благодаря Вашим усилиям договоренности в вопросе завершения военных действий в Нагорном Карабахе. Данное весьма важное решение, принятое в соответствии с резолюциями и документами Организации Объединенных Наций, имеет большое значение для обеспечения долгосрочного мира и устойчивого развития во всем Южно-Кавказском регионе.

Убежден, что в результате предстоящих встреч на высшем уровне, а также благодаря совместным усилиям наши многоплановые отношения в политической, торгово-экономической, транспортной, коммуникационной, культурно-гуманитарных сферах поднимутся на совершенно новый уровень.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира и благополучия".