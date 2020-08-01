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Шахин Мустафаев провел телефонный разговор с Махмудом Ваези

Шахин Мустафаев провел телефонный разговор с Махмудом Ваези Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и руководитель аппарата администрации президента Исламской Республики Иран Махмуд Ваези провели телефонный разговор
Внешняя политика
1 августа 2020 г. 19:42
Шахин Мустафаев провел телефонный разговор с Махмудом Ваези

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и руководитель аппарата администрации президента Исламской Республики Иран Махмуд Ваези провели телефонный разговор.

Как передает Report, в ходе телефонного разговора стороны выразили удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Ираном в различных областях, особенно в экономической, торговой, промышленной транзитной и транспортной сферах, а также обсудили пути дальнейшего расширения этих связей.

Стороны также обсудили ситуацию с пандемией коронавируса, подчеркнули важность совместных усилий в этом направлении и подчеркнули важность обмена опытом между соответствующими ведомствами обеих стран.

Было подчеркнуто, что нет никаких препятствий для продолжения экономических и торговых отношений между двумя странами в соответствии с протоколами здравоохранения. Отмечалось, что несмотря на пандемию, торговый и транзитный обмен между двумя странами был сохранен и даже увеличился. Стороны заявили, что открытие границ для импортных и транзитных перевозок привело к увеличению трафика между двумя странами в последние месяцы. Шахин Мустафаев и Махмуд Ваези выразили уверенность, что благодаря совместным усилиям торговые отношения скоро вернутся на допандемический уровень.

В ходе беседы также обсуждалось усовершенствование международного транспортного коридора Север-Юг. Обе стороны подчеркнули стратегическую важность проекта и обменялись мнениями о мерах, принятых в этой сфере. Они отметили важность совместных проектов, особенно расширения автомобильного и железнодорожного сообщения, как для Азербайджана и Ирана, так и для региона в целом.

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Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayevlə Mahmud Vaezi arasında telefon danışığı olub

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