Фарид Шафиев: Азербайджану и Грузии следует выработать консультативный механизм

"Центр анализа международных отношений Азербайджана планирует проводить обширную работу с мозговыми центрами Грузии".

По сообщению грузинского бюро Report, об этом в Тбилиси заявил журналистам председатель Центра Фарид Шафиев.

Он отметил, что встреча, проведенная в Фонде стратегических и международных исследований Грузии (Фонд РОНДЕЛИ) была очень содержательной и полезной: "Мы провели с грузинскими коллегами конструктивный диалог. Мы обсудили ситуацию в регионе, международные отношения и, разумеется, двусторонние отношения".

По словам Ф.Шафиева, Центр планирует вести переговоры и с другими мозговыми центрами Грузии: "Грузия - стратегический партнер Азербайджана. Между соседними государствами могут возникать проблемы, поэтому необходимо выработать совместный консультативный механизм".