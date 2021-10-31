Сенатор: Бразилия желает, чтобы Азербайджан и Армения жили в мире

Бразилия желает, чтобы Азербайджан и Армения жили в мире.

Бразилия желает, чтобы Азербайджан и Армения жили в мире.

Как сообщает западный центр Report, об этом заявил сенатор и глава бразильско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Антонио Анастасия, находящийся с визитом в Гяндже.

«Мы воочию увидели то, что произошло в Гяндже. До сих пор остаются следы военных преступлений против мирного населения. Это ужасно, и мы никогда не хотим, чтобы жертвами воюющих сторон были мирные жители. Это мой второй визит в Азербайджан и проявляем солидарность с Азербайджаном. Азербайджан освободил свои земли от оккупации, и как сторонники мира мы хотим, чтобы больше не было войны и не было жертв среди гражданского населения», - сказал сенатор.

Отметим, что после Гянджи сенатор посетит Агдам.