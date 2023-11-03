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Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ

Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит Организации тюркских государств (ОТГ).
Внешняя политика
3 ноября 2023 г. 08:05
Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ

Сегодня в столице Казахстана Астане состоится 10-ый юбилейный саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает командированный в Астану сотрудник Report, саммит пройдет под лозунгом "Тюркский век" и станет важной площадкой для обсуждения обширной повестки дня организации на высшем уровне.

Лидеры примут решения по важнейшим вопросам, заключат соглашения и утвердят официальные документы, касающиеся проектов ОТГ в таких областях, как экономика, торговля, транспорт и таможенное дело.

По итогам саммита председательство в ОТГ перейдет от Узбекистана к Казахстану. Главы государств подпишут Астанинский акт и Декларацию Астанинского саммита, а также ряд соответствующих резолюций.

Отметим, что 2 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан для участия в саммите.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Astanada TDT-nin 10-cu yubiley Zirvə Görüşü keçiriləcək

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