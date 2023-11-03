Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ

Сегодня в столице Казахстана Астане состоится 10-ый юбилейный саммит Организации тюркских государств (ОТГ).
Как передает командированный в Астану сотрудник Report, саммит пройдет под лозунгом "Тюркский век" и станет важной площадкой для обсуждения обширной повестки дня организации на высшем уровне.
Лидеры примут решения по важнейшим вопросам, заключат соглашения и утвердят официальные документы, касающиеся проектов ОТГ в таких областях, как экономика, торговля, транспорт и таможенное дело.
По итогам саммита председательство в ОТГ перейдет от Узбекистана к Казахстану. Главы государств подпишут Астанинский акт и Декларацию Астанинского саммита, а также ряд соответствующих резолюций.
Отметим, что 2 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан для участия в саммите.