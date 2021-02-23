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СЕ проведет мониторинг за выполнением Азербайджаном Европейской хартии местного самоуправления

СЕ проведет мониторинг за выполнением Азербайджаном Европейской хартии местного самоуправления Делегация Конгресса местных и региональных властей Совета Европы с 23 по 25 февраля проведет мониторинг соблюдения Азербайджаном Европейской хартии местного самоуправления
Внешняя политика
23 февраля 2021 г. 11:41
СЕ проведет мониторинг за выполнением Азербайджаном Европейской хартии местного самоуправления

Делегация Конгресса местных и региональных властей Совета Европы с 23 по 25 февраля проведет мониторинг соблюдения Азербайджаном Европейской хартии местного самоуправления.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу СЕ, два содокладчика Бернд Ферингер (Германия) и Стюарт Диксон (Великобритания) сосредоточат внимание на событиях, произошедших с момента предыдущего мониторинга в 2012 году.

В связи с пандемией докладчики встретятся в режиме онлайн с национальной делегацией Азербайджана в Конгрессе, национальными ассоциациями местных и региональных властей, председателем парламентского комитета по региональным связям Милли Меджлиса, Конституционного суда, и Уполномоченным по правам человека Азербайджана.

Они также встретятся с заместителем министра юстиции, руководителем Центра по работе с муниципалитетами и представителями исполнительной власти Баку и другими местными властями.

По итогам будет подготовлен отчет и далее рассмотрен Мониторинговым комитетом.

Азербайджан ратифицировал Европейскую хартию местного самоуправления в 2002 году. Страны, ратифицировавшие Хартию, обязаны соблюдать ее положения. Хартия требует реализации минимального набора прав, которые составляют основу местного самоуправления в Европе. Конгресс местных и региональных властей Совета Европы обеспечивает соблюдение этих принципов в 47 государствах-членах Совета Европы.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Şurası Azərbaycanda monitorinq keçirəcək
Версия на английском языке Congress to monitor implementation of European charter by Azerbaijan

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