Цвиянович: Саммит Контактной группы ДН в Баку проходит в период, когда мир остро нуждается в помощи

Саммит Движения Неприсоединения проходит, как и в момент своего создания, в период, когда мир особо нуждается в помощи.

Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 проходит, как и в момент своего создания, в период, когда мир особо нуждается в помощи.

Как сообщает Report, об этом председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович заявила в ходе выступления на саммите в Баку 2 марта.

"Саммит дает возможность привлечь внимание международного сообщества к проблеме постпандемического восстановления, а также необходимости принятия дополнительных усилий для преодоления негативных последствий пандемии", - сказала она.

По ее словам, мир, в которым мы живем, сильно изменяется и, к сожалению, не в лучшую сторону. Так, пандемия привела к серьезным и долгосрочным последствиям, в частности, усилились экономические вызовы, особенно в бедных странах.

Помимо этого, как отметила председатель Президиума Боснии и Герцеговины, в пандемию поставки вакцин и медицинских принадлежностей были распределены несправедливо.

Она также отметила, что страны мира должны подтвердить свою приверженность принципам мирного сосуществования, взаимного уважения территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела других стран.