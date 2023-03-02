О нас

Цвиянович: Саммит Контактной группы ДН в Баку проходит в период, когда мир остро нуждается в помощи

Цвиянович: Саммит Контактной группы ДН в Баку проходит в период, когда мир остро нуждается в помощи Саммит Движения Неприсоединения проходит, как и в момент своего создания, в период, когда мир особо нуждается в помощи.
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 12:30
Цвиянович: Саммит Контактной группы ДН в Баку проходит в период, когда мир остро нуждается в помощи

Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 проходит, как и в момент своего создания, в период, когда мир особо нуждается в помощи.

Как сообщает Report, об этом председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович заявила в ходе выступления на саммите в Баку 2 марта.

"Саммит дает возможность привлечь внимание международного сообщества к проблеме постпандемического восстановления, а также необходимости принятия дополнительных усилий для преодоления негативных последствий пандемии", - сказала она.

По ее словам, мир, в которым мы живем, сильно изменяется и, к сожалению, не в лучшую сторону. Так, пандемия привела к серьезным и долгосрочным последствиям, в частности, усилились экономические вызовы, особенно в бедных странах.

Помимо этого, как отметила председатель Президиума Боснии и Герцеговины, в пандемию поставки вакцин и медицинских принадлежностей были распределены несправедливо.

Она также отметила, что страны мира должны подтвердить свою приверженность принципам мирного сосуществования, взаимного уважения территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела других стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Jelka Tsviyanoviç: “QH-nin Təmas Qrupunun Bakı sammiti dünyanın köməyə ciddi ehtiyacı olduğu bir vaxtda keçirilir”

Самое читаемое

ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
23 февраля 2023 г. 21:00
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
24 февраля 2023 г. 11:22
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
24 февраля 2023 г. 14:20
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
25 февраля 2023 г. 18:52
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
26 февраля 2023 г. 11:04
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
27 февраля 2023 г. 12:01
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
27 февраля 2023 г. 16:29
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
1 марта 2023 г. 16:59
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
1 марта 2023 г. 21:17
Страховой рынок Азербайджана вырос на 14%
Страховой рынок Азербайджана вырос на 14%
23 февраля 2023 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi