Сахиба Гафарова: Действия Франции не служат установлению мира на Южном Кавказе

Франция своими действиями способствует разжиганию нового конфликта в регионе Южного Кавказа.
Как сообщает Report, об этом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова cказала на встрече с президентом Черногории Яковом Милатовичем, комментируя усилия Франции, направленные на дестабилизацию ситуации на Южном Кавказе.
Спикер парламента также подвергла критике предвзятые кампании и давление на официальный Баку со стороны некоторых международных организаций.
Сахиба Гафарова подчеркнула, что Азербайджана действует лишь в интересах мира в регионе.