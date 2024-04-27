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Сахиба Гафарова: Действия Франции не служат установлению мира на Южном Кавказе

Сахиба Гафарова: Действия Франции не служат установлению мира на Южном Кавказе Франция расчетливыми действиями способствует разжиганию нового конфликта в регионе Южного Кавказа.
Внешняя политика
27 апреля 2024 г. 13:17
Сахиба Гафарова: Действия Франции не служат установлению мира на Южном Кавказе

Франция своими действиями способствует разжиганию нового конфликта в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова cказала на встрече с президентом Черногории Яковом Милатовичем, комментируя усилия Франции, направленные на дестабилизацию ситуации на Южном Кавказе.

Спикер парламента также подвергла критике предвзятые кампании и давление на официальный Баку со стороны некоторых международных организаций.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что Азербайджана действует лишь в интересах мира в регионе.

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Версия на английском языке Sahiba Gafarova: ‘France shows an approach that does not serve peace in the region’
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: Fransa regionda sülhə xidmət etməyən yanaşma ortaya qoyur

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