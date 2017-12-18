Руководитель делегации Азербайджана: На Парламентской Ассамблее ГУАМ будут приняты важные документы

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Тбилиси. 18 декабря. REPORT.AZ/ "На десятой Парламентской Ассамблее ГУАМ в Тбилиси будет принят ряд важных документов".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил руководитель делегации Милли Меджлиса Азербайджана в ПА ГУАМ Азер Керимли.

По его словам, на заседании Бюро Ассамблеи были обсуждены совместная декларация ГУАМ и Балтийской Ассамблеи и проект совместного коммюнике с организацией Бенилюкса.

А. Керимли сказал, что в коммюнике отражены перспективы сотрудничества между двумя структурами. В совместной декларации отмечено восстановление нарушенной территориальной целостности Азербайджана и Грузии, вопросы мирного урегулирования существующих конфликтов: "Оба документа будут приняты на десятой сессии Ассамблеи".