​Спецпредставитель президента России по делимитации и демаркации границ прибудет в Баку

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Делегация во главе со спецпредставителем президента России по делимитации и демаркации границ с государствами-участниками СНГ, послом по особым поручениям МИД РФ Игорем Братчиковым прибудет в Баку 3 марта.

Как сообщили Report в посольстве России в Азербайджане, целью визита является участие в 39-ом заседании специальной рабочей группы по вопросам Каспия 4-5 марта.

Отметим, что на заседании специальной рабочей группы по вопросам Каспия на уровне заместителей министров иностранных дел пяти прикаспийских стран будет продолжена работа над текстом Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.