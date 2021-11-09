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Российский эксперт: Азербайджан настроен на мирное будущее

Российский эксперт: Азербайджан настроен на мирное будущее Российский эксперт: Азербайджан настроен на мирное будущее
Внешняя политика
9 ноября 2021 г. 17:00
Российский эксперт: Азербайджан настроен на мирное будущее

В исторический календарь Азербайджана вошла новая и очень серьёзная дата, которая будет отмечаться в веках. Азербайджан проделал серьёзную работу и настроен на мирное дальнейшее развитие событий.

Об этом российскому бюро Report заявил политический эксперт Григорий Трофимчук.

По его мнению, армия Азербайджана впервые на постсоветском пространстве проявила себя в полной мере: "До этого мы видели много различных тренировок , военных учений , но так, чтобы действительно с помощью армии решить очень серьёзный вопрос, подобного не было".

Он подчеркнул, что Азербайджан не был настроен на войну, но на протяжении десятилетий по другому вопрос решить не получалось.

Комментируя российско-азербайджанское сотрудничество, эксперт отметил, что Азербайджан с самого начала чувствовал поддержку со стороны РФ: "Сейчас мы рассчитываем, что все стороны заинтересованы в мирном решении, никакого реваншизма здесь быть не должно. Мы все вместе будем работать над тем, чтобы мирно развивался весь регион".

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