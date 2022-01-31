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Резидент-координатор ООН : Даже в постконфликтный период имеются человеческие жертвы

Резидент-координатор ООН : Даже в постконфликтный период имеются человеческие жертвы Последние два года были сложными для стран мира, в том числе для Азербайджана.
Внешняя политика
31 января 2022 г. 10:14
Резидент-координатор ООН : Даже в постконфликтный период имеются человеческие жертвы

Последние два года были сложными для стран мира, в том числе для Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева сказала на конференции "Роль женщин в постконфликтном восстановлении".

"После завершения Второй Карабахской войны Азербайджан начал восстановительные работы на этих территориях. Даже в постконфликтный период имеются человеческие жертвы. Происходят разрывы мин и другие инциденты", - отметила она.

По ее словам, мир с большой долей вероятности все еще будет жить с COVID.

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Версия на английском языке World will 'most likely' continue to live with COVID-19, UN official says
Версия на азербайджанском языке BMT rəsmisi: “Böyük ehtimal hələ də COVID-lə birgə yaşayacağıq”

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