Ректор Первого Московского государственного медуниверситета поздравил Ильхама Алиева

Вы посвятили свою жизнь служению своему Отечеству и народу, честно и без остатка исполняя свой долг

Ректор Первого Московского государственного медицинского университета, академик Петр Глыбочко направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу.

От лица Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения.

Вы посвятили свою жизнь служению своему Отечеству и народу, честно и без остатка исполняя свой долг. Вы отдаете предназначенному Вам делу множество сил, энергии, времени, применяя неординарные таланты, глубочайшие знания и огромный опыт во благо государства и его жителей.

Вы активно поддерживаете образование, науку, спорт и, что особенно приятно, способствуете сотрудничеству между нашими странами в сфере медицины.

От всей души желаю Вам успехов, благополучия, реализации планов, новых грандиозных свершений и стремительного развития".