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Ректор Первого Московского государственного медуниверситета поздравил Ильхама Алиева

Ректор Первого Московского государственного медуниверситета поздравил Ильхама Алиева Вы посвятили свою жизнь служению своему Отечеству и народу, честно и без остатка исполняя свой долг
Внешняя политика
26 декабря 2020 г. 16:38
Ректор Первого Московского государственного медуниверситета поздравил Ильхама Алиева

Ректор Первого Московского государственного медицинского университета, академик Петр Глыбочко направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу.

От лица Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения.

Вы посвятили свою жизнь служению своему Отечеству и народу, честно и без остатка исполняя свой долг. Вы отдаете предназначенному Вам делу множество сил, энергии, времени, применяя неординарные таланты, глубочайшие знания и огромный опыт во благо государства и его жителей.

Вы активно поддерживаете образование, науку, спорт и, что особенно приятно, способствуете сотрудничеству между нашими странами в сфере медицины.

От всей души желаю Вам успехов, благополучия, реализации планов, новых грандиозных свершений и стремительного развития".

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Версия на азербайджанском языке Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin rektoru İlham Əliyevə məktub göndərib

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