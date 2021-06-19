Региональные проекты ЕС в Азербайджане – поддержка малого предпринимательства

Сотрудничество Евросоюза и Азербайджана начинает активно распространяться и на регионы. Путем финансирования Евросоюз поддерживает различные проекты, которые, в основном, охватывают сферу сельского хозяйства, образования и др.

Сотрудничество Евросоюза и Азербайджана начинает активно распространяться и на регионы. Путем финансирования Евросоюз поддерживает различные проекты, которые, в основном, охватывают сферу сельского хозяйства, образования и др.

Как передает Report, глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас и представители СМИ подробнее познакомились с региональными проектами.

Один из проектов посвящен сфере пищевого производства. Так, в рамках проекта COVCHEG (Улучшение цепочки создания стоимости в сельских сообществах региона Большого Кавказа в Азербайджане), финансируемого Европейским Союзом и реализуемого совместно с Азербайджанским бюро по туризму, семинары "Slow Food Travel" будут организованы в 5 регионах - Шамахы, Исмаиллы, Габале, Шеки и Гахе.

Семинар охватит такие темы как внедрение Slow Food Travel в Азербайджане, туристический опыт согласно Slow Food и способы улучшения гостиничных услуг агротуризма / мелких производителей под руководством местных и международных экспертов. В семинарах примут участие бенефициары проекта, в том числе региональные агропроизводители, представители отелей и ресторанов, природных заповедников.

Проект будет осуществляться в этих районах для повышения ценности местной самобытности и гастрономии, сохранения биоразнообразия и культурного наследия, создания устойчивых источников средств к существованию. Это не только расширит знания и навыки бенефициаров, но и приведет к созданию конкретной модели для развития пищевой цепочки, а также туристических продуктов и практик в пилотных районах, которые в целом послужат моделью для дальнейшего развития по всей стране. В долгосрочной перспективе это положительно повлияет на состояние природных ресурсов и социальную среду, снизит уровень безработицы и эмиграции, а также повысит устойчивость местных территорий.

Евросоюз особое внимание уделяет женскому предпринимательству во время пандемии COVID-19. Несмотря на то, что пандемия коронавируса нанесла урон всему бизнес-сектору в мире, ЕС не перестает выдавать гранты, которые направлены на личностный рост и могут принести пользу другим людям.

Так, в ходе визита Янкаускаса и журналистов в регионы Азербайджана им удалось познакомиться с представителями женского пола, которые, несмотря на трудности, смогли построить свой маленький бизнес и успешно его развивают в настоящее время. Одна из них- 41-летняя Сеидова Севиндж из Исмаиллинского района. Из-за своего плохого финансового положения Севиндж не могла купить оборудование и инструменты, ткани и другие необходимые материалы, чтобы развивать свой швейный бизнес и получать больше заказов. На начальный капитал, предоставленный проектом - 820 манатов, Севиндж Сеидова арендовала место в центре Исмаиллы, которое может привлечь больше клиентов и предоставить услуги по пошиву одежды. При финансовой поддержке она закупила необходимое оборудование, инструменты, материалы. Хотя с момента получения средств прошло совсем немного времени, ее доход значительно вырос.

Не менее важным является и знакомство с бенефициаром проекта ADSMIRRA и "Предпринимательство для молодежи" - Керимовой Ругией. Ругия рано потеряла мужа и ей пришлось одной растить двоих детей 15-ти и 18-ти лет на единственную зарплату учителя. Ее 18-летний сын страдает церебральным параличом. Поскольку ее зарплата учителя едва покрывала расходы семьи, Ругия хотела заняться какой-либо деятельностью, что могло бы принести ей дополнительный доход. Ругия является бенефициаром финансируемого ЕС проекта "Предпринимательство для молодежи", реализуемого Junior Achievement. Присоединившись к проекту, она решила заняться пчеловодством и получила начальный капитал в размере 1500 манатов. В этом деле ей помогает и отец. Несмотря на свою нелегкую жизнь, она не жалуется, наоборот, хочет еще больше развить свое дело и признается, что в будущем хотела бы добывать пчелиное молочко, хотя это занятие не из простых.

В Габале в последние годы активно развивается и рыболовство. Бенефициар Матилов Алик владеет рыболовным хозяйством, в основном выращивает форель. Он получил консультативную и информационную поддержку по улучшению кормления рыб и повышению рыбопродуктивности водоемов. Основная поддержка была направлена на усовершенствование технологии разведения и выращивания рыбы, а также предоставление владельцу рыболовного хозяйства необходимого корма и пр. Посол ЕС и сами журналисты ознакомились с процессом более детально и поделились своими впечатлениями.

В завершение Янкаускас в интервью журналистам заявил: "Мы рассматриваем множество проектов, связанных с различными сферами, которые ЕС финансировал и будет продолжать финансировать. Та небольшая помощь, которую они будут получать, на самом деле имеет очень большое значение в жизни семей. Я бы резюмировал это несколькими очень короткими замечаниями. Во-первых, я думаю, что в нашей жизни все начинается с образования и все, что мы можем сделать, - это дать нашим детям лучшее образование. Тем лучше мы все будем в будущем как общество, справляющееся с любыми задачами".

Янкаускас считает, что самое большое богатство Азербайджана - это его люди.

"Люди, имеющие характер, готовность и решимость бороться за выживание, доход, за свои семьи, получить работу, получить навыки, двигаться в будущее, и мы поддерживаем такие семьи", - отметил посол.

"В-третьих, это регионы… и мы должны больше ездить, чтобы увидеть красивую страну. Здесь есть, что предложить с точки зрения природы, традиций, обычаев, гостеприимства. То есть, поддержка регионов в действительности определяет развитие страны", - добавил он.