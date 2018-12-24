Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ 24 декабря президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщили Report в пресс-службе президента Азербайджана, президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя благополучия и прогресса азербайджанского народа, крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравления.

Отметив, что 2018 год стал важным с точки зрения дальнейшего укрепления наших дружеских и братских отношений, главы государств подчеркнули значение в этом деле взаимных визитов и встреч, выразили уверенность в том, что наши связи будут расширяться и в предстоящие годы.