    Внешняя политика
    • 16 января, 2026
    • 11:11
    Рамеш Сингх Арора: В Дели были убиты целые семьи сикхов

    В Дели были убиты многие сикхские семьи и совершены покушения на представителей этой общины.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр по правам человека и делам меньшинств пакистанского штата Пенджаб Рамеш Сингх Арора на международной конференции под названием "Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: современные реалии" в Баку.

    По его словам, сикхизм возник в XV веке и основан на идеях братства, справедливости и человеческого достоинства. Эта религия выступает против кастовой и религиозной дискриминации, поэтому сикхи считают своим долгом бороться с любыми формами угнетения.

    Сегодня сикхи являются меньшинством в Индии, но при этом около 6% вооруженных сил страны состоят из их представителей. Кроме того, сикхи играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности государства. Несмотря на это, как отметил министр, их законные права по-прежнему часто нарушаются.

    Арора выразил серьезную обеспокоенность случаями насилия в отношении сикхов: "В Дели были убиты целые семьи, а полиция вместо того, чтобы защищать их от насилия, бездействовала. Дискриминация продолжается и сегодня, в том числе через попытки представить сикхизм как часть индуизма, что совершенно неверно. Сикхизм имеет свою собственную идентичность и является полностью независимой, свободной от расовых предрассудков религией".

    Министр также сравнил ситуацию с положением сикхов в Пакистане, где отношение к ним совершенно иное. Он подчеркнул, что в стране действует специальный закон о браке для сикхов, тогда как в Индии сикхским семьям приходится регистрировать браки по индуистскому законодательству. Арора отметил, что Пакистан - единственная страна, где такой закон официально принят и применяется.

    Он добавил, что каждый год тысячи сикхских паломников из Индии и других стран приезжают в Пакистан, чтобы участвовать в благотворительных и гуманитарных проектах.

