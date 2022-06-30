Путин: Самый главный вопрос - это реализация нашего совместного плана с Азербайджаном

"Наши отношения очень хорошие. Все, о чем мы договорились, делается. Однако самое главное - это реализация наших планов, точнее, нашего совместного плана до 2024 года (российско-азербайджанское сотрудничество)".

"Наши отношения очень хорошие. Все, о чем мы договорились, делается. Однако самое главное - это реализация наших планов, точнее, нашего совместного плана до 2024 года (российско-азербайджанское сотрудничество)".

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин.

"В целом он отметил, что отношения двух стран находятся "в очень хорошем состоянии". "Все, о чем мы договаривались, исполняется. Товарооборот растет", - указал Путин, напомнив, что товарооборот в прошлом году вырос более чем на 16%, за первые три месяца текущего года - примерно на 5,5%. "То есть продолжается уверенный рост", - сказал российский лидер.