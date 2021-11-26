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Путин подарил Ильхаму Алиеву и Николу Пашиняну оливковые ветви

Путин подарил Ильхаму Алиеву и Николу Пашиняну оливковые ветви По завершении трехсторонней встречи между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи Путин подарил президенту Азербайджана и премьер-министру Армении
Внешняя политика
26 ноября 2021 г. 21:42
Путин подарил Ильхаму Алиеву и Николу Пашиняну оливковые ветви

По завершении трехсторонней встречи между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи Путин подарил президенту Азербайджана и премьер-министру Армении оливковые ветви.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, оливковые ветви являются символом урегулирования.

"Слева от меня видите наш подарок от меня армянским друзьям и азербайджанским друзьям: оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие", - сказал Путин в ходе совместного заявления по итогам трехсторонних переговоров по Карабаху.

Эта статуэтка выполнена в двух экземплярах в виде золотой оливкой ветви с плодами. На постаменте написано "Сочи 26 ноября 2021 г".

Оливковая ветвь символизирует мир, победу, радость, изобилие, чистоту, целомудрие и бессмертие. Это дерево является благословенным в античной, иудейской, христианской и исламской традициях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPutin İlham Əliyev və Nikol Paşinyana zeytun budağı hədiyyə edib

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