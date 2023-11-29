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Проведены политические консультации между МИД Азербайджана и Алжира

Проведены политические консультации между МИД Азербайджана и Алжира В Баку состоялось первое заседание политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерством иностранных дел и национальных общин Алжирской Народно-Демократической Республики.
Внешняя политика
29 ноября 2023 г. 20:04
Проведены политические консультации между МИД Азербайджана и Алжира

29 ноября в Баку состоялось первое заседание политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел и национального сообщества за рубежом Алжирской Народной Демократической Республики.

Об этом Report сообщили в МИД.

C азербайджанской стороны политическими консультациями руководил заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, а с алжирской - генеральный секретарь Министерства иностранных дел и национального сообщества за рубежом Лоунес Маграман.

В ходе консультаций состоялся обмен мнениями о перспективах расширения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром, была подчеркнута важность диверсификации торгово-экономических связей и развития межпарламентского сотрудничества, а также интенсификации взаимных визитов высокого уровня.

В ходе заседания также были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере образования, культуры, туризма, здравоохранения и ряда других сфер, подчеркнуто, что учреждение Совместной экономической комиссии с участием соответствующих структур двух стран будет способствовать развитию двусторонних отношений в соответствующих направлениях.

Коснувшись вопросов взаимодействия в рамках многосторонних платформ сотрудничества, стороны выразили удовлетворение уровнем существующих контактов в рамках ООН, Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества. Было отмечено, что инициативы, выдвинутые в период председательства нашей страны в Движении неприсоединения, служат укреплению позиций Движения в системе международных отношений, отмечена важность сохранения положительной динамики двустороннего сотрудничества в рамках международных организаций и в дальнейшем.

На встрече также состоялся обмен мнениями по региональным и международным политическим процессам.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, Algerian MFAs hold political consultations 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Əlcəzair XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr aparıb

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