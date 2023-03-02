Проходит 31 год с даты вступления Азербайджана в ООН

Проходит 31 год с даты вступления Азербайджана в Организацию Объединённых Наций в качестве полноправного члена.

Проходит 31 год с даты вступления Азербайджана в Организацию Объединённых Наций в качестве полноправного члена.

Report напоминает, что Азербайджан был принят в ООН на основании резолюции 46/230 от 2 марта 1992 года, принятой на 82 пленарном заседании 46 пленарной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В этот же день государственный флаг Азербайджана был поднят перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке, а 6 мая 1992 года азербайджанская делегация начала работать в ООН.

Членство Азербайджана в ООН, как для государства, только восстановившего свою независимость, сыграло важную роль в налаживании взаимоотношений со странами мира и донесении до международного сообщества истины о нашей стране. Взаимные визиты и встречи также способствовали развитию отношений Азербайджана с ООН.

Азербайджанская делегация с первого дня участия в ООН через платформу организации старалась привлечь внимание к военной агрессии Армении, ее оккупационной политике, мирному разрешению конфликта. Выступление президента Гейдара Алиева на 49-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1994 году запомнилось как важное событие с точки зрения доведения до мира истин об Азербайджане через платформу ООН. В своем выступлении Гейдар Алиев раскритиковал агрессию страны-оккупанта Армении против Азербайджана и призвал международное сообщество не закрывать глаза на эту агрессию.

Резолюции №№ 822, 853, 874, 884, принятые Советом Безопасности ООН по армяно-азербайджанскому конфликту в течение 1993 года, подтверждали территориальную неприкосновенность Азербайджана и требовали немедленного прекращения огня и военных действий, а также вывода оккупационных сил с территорий Азербайджанской Республики. Однако эти требования на протяжении 27 лет оставались на бумаге.

27 сентября 2020 года отважная азербайджанская армия под руководством президента, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева с целью предотвращения военных провокаций и пресечения боевой активности вооруженных сил Армении, обеспечения безопасности гражданского населения начала контрнаступательную операцию по всей линии фронта. Наша армия самостоятельно обеспечила реализацию невыполненных резолюций Совета Безопасности ООН и в короткие сроки освободила наши оккупированные территории от врага. Таким образом, Вторая карабахская война, длившаяся 44 дня, была вписана в историю Азербайджана золотыми буквами под названием Отечественная война.

Азербайджан тесно сотрудничает и со специализированными в различных областях организациями ООН. Из них наиболее активными являются такие организации, как Программа развития ООН, Верховный комиссариат ООН по делам беженцев, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Организация договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) (Азербайджан присоединился к этой организации в 1997 году).

В частности, сотрудничество с ЮНИСЕФ направлено на облегчение положения детей и подростков-беженцев и вынужденных переселенцев. В 1995-1997, 1998-2000 годы Азербайджан был членом Исполкома ЮНИСЕФ.

Азербайджан, который также был членом Комиссии ООН по положению женщин в 2000-2002 годах, является одним из основных инициаторов ежегодной резолюции этой организации об освобождении женщин и детей, взятых в плен и заложники во время военных конфликтов.

Кроме того, Азербайджанская Республика была непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2012-2013 годах.