Проекты ЕС теперь стали ближе: Запущен сайт eu4Azerbaijan.eu

Делегация ЕС представила официальный вебсайт “eu4Azerbaijan.eu", отражающий ее деятельность в Азербайджане

Делегация Европейского союза в Азербайджане представила официальный вебсайт “eu4Azerbaijan.eu" , отражающий ее деятельность в стране.

Как сообщает Report, на сайте размещена вся необходимая информация о более чем 120 проектах, которые ЕС реализовал, либо реализует на данный момент в Азербайджане.

Комментируя запуск данного проекта, глава делегации ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас заявил: "Цель нашего сотрудничества – использование опыта стран ЕС во имя развития. На данный момент мы реализуем крупный проект, нацеленный на устранение последствий пандемии, длительность проекта составит 2-3 года. А со следующей неделе мы начнем обсуждать наши приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на следующие 7 лет. Мы верим, что, работая вместе мы становимся более сильными".

Посол также отметил, что Азербайджан и ЕС - давние партнёры, начиная со времен обретения Азербайджаном независимости, подчеркнув при этом важность как сохранения, так и углубления и расширения этих отношений.

"Что это партнерство значит? Очень просто. Мы вместе обсудили и определили приоритетные вопросы, и работаем вместе над ними для их имплементации. У нас очень хорошее партнерство в сфере энергетики. Азербайджан - стратегический партнёр в этом вопросе. Но, есть и другие сферы, по которым мы реализуем проекты. У нас очень тесное сотрудничество в сфере образования – все знают о программе "Эразмус". Кроме того, только вчера мы запустили новый большой проект по профессиональному образованию. Помимо этого, ЕС также сыграл свою роль в создании ASAN Xidmet. Мы также реализуем проекты по развитию регионов Азербайджана, в частности, малого бизнеса и среднего бизнеса, семейного бизнеса", - сказал он.