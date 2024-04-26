Адвокат: Иск Азербайджана сосредоточен на 30-летней кампании этнической чистки со стороны Армении

Обращение Азербайджана в Международный суд сосредоточено на 30-летней кампании этнической чистки и уничтожения культуры, проводимой Арменией, включая как насильственное, так и коллективное изгнание и перемещение азербайджанцев, а также предотвращение их в

Обращение Азербайджана в Международный суд сосредоточено на 30-летней кампании этнической чистки и уничтожения культуры, проводимой Арменией. Это включает как насильственное коллективное изгнание и перемещение азербайджанцев с мест постоянного проживания, так и последующие действия для предотвращения их возвращения.

Как передает Report, об этом заявил Вон Лоу (Vaughan Lowe), адвокат, член команды юристов Азербайджана в Международном суде в ходе второго раунда устных аргументов азербайджанской стороны в ответ на предварительные возражения оппонента в рамках слушаний по делу о применении ICERD (Азербайджан против Армении) в Международном суде в Гааге.

"Азербайджан представлял в качестве доказательств установку Арменией наземных мин и мин-ловушек, а также разрушение и разграбление окружающей среды и ресурсов на ранее оккупированных территориях как один из многих элементов этой 30-летней кампании. Это было совершенно ясно изложено в письме Азербайджана от 8 декабря 2020 года, в заявлении Азербайджана в суд в сентябре 2021 года, в обращении Азербайджана в январе 2023 года и в материалах, представленных на этой неделе", - сказал он.

По его словам, Азербайджан четко изложил, во-первых, факты, на которые он опирается, во-вторых, положения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации(CERD), которые были нарушены действиями, изложенными в этих фактах.

Никаких изменений иска азербайджанской стороны, как это утверждает Армения, нет, добавил юрист.