МИД: Принятие предвзятых резолюций давно стало обычным явлением для Европарламента

Баку в очередной раз призывает Европейский парламент прекратить вмешательство во внутренние дела и судебные процессы в Азербайджане.

Баку в очередной раз призывает Европейский парламент прекратить вмешательство во внутренние дела и судебные процессы в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД страны Айхана Гаджизаде касательно принятой Европарламентом 25 апреля предвзятой резолюции по Азербайджану.

Гаджизаде назвал принятую Европарламентом резолюцию необоснованной и искажающей ситуацию с правами человека в Азербайджане:

"Автоматическое принятие таких односторонних и предвзятых резолюций без адекватной оценки давно стало обычным явлением для Европейского парламента. Этот шаг - не что иное, как явный политический заказ определенных сил в Европе, нацеленный на дальнейшее ухудшение отношений с Азербайджаном".

Гаджизаде подчеркнул, что некоторые европарламентарии, руководствуясь своими личными интересами, просто заняты продвижением искаженной картины о ситуации в Азербайджане: "Намерения тех, кто выступает за принятие подобных документов, состоит также в том, чтобы отвлечь внимание от действительно острых социально-экономических и политических проблем европейского общества.

Кроме того, призывы к санкциям против Азербайджана лишь осложняют отношения между Азербайджаном и Евросоюзом".