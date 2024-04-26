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Канцлер Германии: Необходим новый подход к борьбе с изменением климата

Канцлер Германии: Необходим новый подход к борьбе с изменением климата Необходим новый подход к борьбе с изменением климата
Внешняя политика
26 апреля 2024 г. 12:12
Канцлер Германии: Необходим новый подход к борьбе с изменением климата

Необходим новый подход к борьбе с изменением климата

Как сообщает Report, об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил, выступая на Сегменте высокого уровня 15-го Петерсбергского климатического диалога в Берлине.

Он отметил, что Азербайджан и Бразилия, как председатели в СОP29 и СOP30, взяли на себя обязательства в этой связи.

"Я приветствую эту новую форму сотрудничества между континентами. Важно, чтобы мы поддерживали друг друга в борьбе с изменением климата. Нам нужен новый подход в борьбе с изменением климата", - сказал он.

Канцлер Германии выразил надежду, что 29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года, будет столь же успешной, как и СOP28 в Дубае.

"Применяются долгосрочные стратегии, связанные с зеленой энергетикой. Мы ведем свою работу в этом направлении, используя возможности будущего", - заявил Шольц.

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Версия на английском языке Germany's Scholz says new approach to combating climate change needed
Версия на азербайджанском языке Almaniya Kansleri: Bakıda keçiriləcək COP29-un uğurlu olacağını demək olar - YENİLƏNİB

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