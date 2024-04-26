Ильхам Алиев: Мы должны не только хорошо организовать COP29, но и добиться хороших результатов

Ильхам Алиев: Мы должны не только хорошо организовать COP29, но и добиться хороших результатов

Мы должны не только хорошо организовать COP29, но и добиться хороших результатов.

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Мы должны не только хорошо организовать COP29, но и добиться хороших результатов. Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил на заседании в Сегменте высокого уровня 15-го Петерсбергского климатического диалога 26 апреля в Берлине. "Думаю, что международные контакты и активная деятельность Азербайджана в международных организациях позволят нам наводить и укреплять мосты, укреплять солидарность между странами разных континентов", - отметил глава государства. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram