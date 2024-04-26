Ильхам Алиев: Мы должны не только хорошо организовать COP29, но и добиться хороших результатов

Мы должны не только хорошо организовать COP29, но и добиться хороших результатов.
Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил на заседании в Сегменте высокого уровня 15-го Петерсбергского климатического диалога 26 апреля в Берлине.
"Думаю, что международные контакты и активная деятельность Азербайджана в международных организациях позволят нам наводить и укреплять мосты, укреплять солидарность между странами разных континентов", - отметил глава государства.