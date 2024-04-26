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Ильхам Алиев: Мы должны не только хорошо организовать COP29, но и добиться хороших результатов

Ильхам Алиев: Мы должны не только хорошо организовать COP29, но и добиться хороших результатов Мы должны не только хорошо организовать COP29, но и добиться хороших результатов.
Внешняя политика
26 апреля 2024 г. 12:39
Ильхам Алиев: Мы должны не только хорошо организовать COP29, но и добиться хороших результатов

Мы должны не только хорошо организовать COP29, но и добиться хороших результатов.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил на заседании в Сегменте высокого уровня 15-го Петерсбергского климатического диалога 26 апреля в Берлине.

"Думаю, что международные контакты и активная деятельность Азербайджана в международных организациях позволят нам наводить и укреплять мосты, укреплять солидарность между странами разных континентов", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: ‘We do not only need to organize COP29 well but also to deliver good results’
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Biz təkcə COP29-u yaxşı təşkil etməli deyilik, eyni zamanda, yaxşı nəticələr əldə etməliyik

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