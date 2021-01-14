Азербайджан и Пакистан подписали меморандум о взаимопонимании

Азербайджан и Пакистан сегодня подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области управления операциями в случае стихийных бедствий.
Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в Министерстве иностранных дел Пакистана в Исламабаде.
Меморандум подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его пакистанский коллега Шах Махмуд Куреши.
На мероприятии также присутствовал председатель Национального управления по чрезвычайным ситуациям (NDMA) Пакистана генерал-лейтенант Ахтар Наваз.
Согласно соглашению,Азербайджан и Пакистан будут оказывать друг другу помощь в случае чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
В Исламабаде продолжаются двусторонние переговоры на уровне делегаций между главами МИД Азербайджана и Пакистана Джейхуном Байрамовым и Шах Мехмудом Куреши.
Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Dispatch News Desk (DND).
Отмечается, что переговоры будут посвящены развитию двусторонних отношений между Пакистаном и Азербайджаном, развитию взаимного сотрудничества в многосторонних областях и принятию совместной стратегии по ключевым региональным и глобальным вопросам.
Также по завершении переговоров будет подписан Меморандум о взаимопонимании.