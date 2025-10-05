Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Президенты Турции и Узбекистана посетят Азербайджан

    Внешняя политика
    • 05 октября, 2025
    • 23:41
    Президенты Турции и Узбекистана посетят Азербайджан

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, турецкий лидер примет участие в очередном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в Габале.

    Азербайджан для участия в саммите 6-7 октября также посетит с рабочим визитом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

    Отметим, что повестка саммита на тему "Региональный мир и безопасность" включает вопросы развития многостороннего сотрудничества в рамках организации.

    Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар 6 октября прибудут в Азербайджан.

    Реджеп Тайип Эрдоган Шавкат Мирзиёев визит в Азербайджан саммит ОТГ
    Türkiyə və Özbəkistan Prezidentləri Azərbaycana səfər edəcəklər

    Последние новости

    23:41

    Президенты Турции и Узбекистана посетят Азербайджан

    Внешняя политика
    23:29

    Столтенберг: Трамп оставил Исландию в НАТО для отслеживания подлодок РФ

    Другие страны
    23:02

    "Севилья" разгромила "Барселону" в матче 8-го тура Ла Лиги

    Футбол
    22:54

    В ХАМАС опровергли утверждения о готовности сложить оружие в рамках плана Трампа

    Другие страны
    22:34

    Нетаньяху направит делегацию в Египет для переговоров по Газе

    Другие страны
    22:17

    Во Франции определилась часть нового состава правительства

    Другие страны
    21:53

    Британская полиция получит новые полномочия для ограничения протестных акций

    Другие страны
    21:28

    Трамп: Переговоры об освобождении заложников ХАМАС идут очень хорошо

    Другие страны
    21:07

    III Игры СНГ: Сборные Азербайджана по баскетболу 3х3 вышли в полуфинал

    Командные
    Лента новостей