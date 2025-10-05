Президенты Турции и Узбекистана посетят Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, турецкий лидер примет участие в очередном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в Габале.

Азербайджан для участия в саммите 6-7 октября также посетит с рабочим визитом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Отметим, что повестка саммита на тему "Региональный мир и безопасность" включает вопросы развития многостороннего сотрудничества в рамках организации.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар 6 октября прибудут в Азербайджан.