Президенты Турции и Узбекистана посетят Азербайджан
Внешняя политика
- 05 октября, 2025
- 23:41
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Азербайджан.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, турецкий лидер примет участие в очередном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в Габале.
Азербайджан для участия в саммите 6-7 октября также посетит с рабочим визитом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Отметим, что повестка саммита на тему "Региональный мир и безопасность" включает вопросы развития многостороннего сотрудничества в рамках организации.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар 6 октября прибудут в Азербайджан.
Президенты Турции и Узбекистана посетят Азербайджан
