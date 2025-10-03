Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Президент Казахстана 6-7 октября посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    • 03 октября, 2025
    • 16:06
    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6-7 октября посетит Азербайджан.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, визит состоится по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    "Токаев примет участие в XII саммите Совета глав государств Организации тюркских государств", - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

    Qazaxıstan Prezidenti oktyabrın 6-7-də Azərbaycana səfər edəcək
    President of Kazakhstan to visit Azerbaijan

