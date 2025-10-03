Президент Казахстана 6-7 октября посетит Азербайджан
Внешняя политика
- 03 октября, 2025
- 16:06
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6-7 октября посетит Азербайджан.
Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, визит состоится по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.
"Токаев примет участие в XII саммите Совета глав государств Организации тюркских государств", - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.
Последние новости
16:22
В Баку состоится трехсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и ИранаВнутренняя политика
16:21
Расширен список подведомственных учреждений, не входящих в структуру МинсельхозаАПК
16:21
В Армении за наркоторговлю арестованы более 20 человек, включая иностранцевВ регионе
16:14
Алекберли: В Азербайджане мало специалистов, знакомых с литературой на старом алфавитеВнутренняя политика
16:08
Микаил Джаббаров: Для узбекских компаний есть большой потенциал на освобожденных территорияхБизнес
16:08
ADSEA: Дифференциация тарифов на воду защитит малоимущие слои населенияИнфраструктура
16:06
СБУ ударила по НПЗ в Оренбургской области РФ дальнобойными дронамиДругие страны
16:06
Президент Казахстана 6-7 октября посетит АзербайджанВнешняя политика
15:56