    Qazaxıstan Prezidenti oktyabrın 6-7-də Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    • 03 oktyabr, 2025
    • 16:06
    Qazaxıstan Prezidenti oktyabrın 6-7-də Azərbaycana səfər edəcək
    Kasım-Jomart Tokayev

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev oktyabrın 6-7-də Azərbaycana səfər edəcək.

    "Report"un Qazaxıstan bürosunun Akordaya istinadən verdiyi məlumata görə, səfər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dəvəti ilə baş tutacaq.

    "Kasım-Jomart Tokayev Türk Dövlətləri Təşkilatı Dövlət Başçıları Şurasının XII Zirvə toplantısında iştirak edəcək", - Qazaxıstan Prezidentinin mətbuat xidmətinin məlumatında qeyd edilib

