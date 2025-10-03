Qazaxıstan Prezidenti oktyabrın 6-7-də Azərbaycana səfər edəcək
Xarici siyasət
- 03 oktyabr, 2025
- 16:06
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev oktyabrın 6-7-də Azərbaycana səfər edəcək.
"Report"un Qazaxıstan bürosunun Akordaya istinadən verdiyi məlumata görə, səfər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dəvəti ilə baş tutacaq.
"Kasım-Jomart Tokayev Türk Dövlətləri Təşkilatı Dövlət Başçıları Şurasının XII Zirvə toplantısında iştirak edəcək", - Qazaxıstan Prezidentinin mətbuat xidmətinin məlumatında qeyd edilib
Son xəbərlər
16:24
Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçiribMaliyyə
16:16
Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir qızıl medalı təmin edibFərdi
16:11
Ukrayna Rusiyanın neft emalı zavoduna zərbə endiribDigər ölkələr
16:11
Bakının Xətai prospektində hərəkət məhdudlaşdırılacaqİnfrastruktur
16:09
Bakıda Azərbaycan, Rusiya və İran hökumət nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü keçiriləcəkDaxili siyasət
16:08
Foto
Naxçıvanda fermerlər üçün yeni texnikalar satışa çıxarılıbASK
16:06
Qazaxıstan Prezidenti oktyabrın 6-7-də Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
16:06
Foto
Rəqəmsal hökumət arxitekturası İşçi qrupunun görüşü keçirilibİKT
16:06