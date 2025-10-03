Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Эрсин Татар посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    • 03 октября, 2025
    • 12:54
    Эрсин Татар посетит Азербайджан

    Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар посетит Азербайджан.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщил представитель этой страны в Азербайджане Уфук Турганер.

    По его словам, президент Турецкой Республики Северного Кипра 6-7 октября будет находиться с визитом в Азербайджане.

    В рамках визита Эрсин Татар примет участие в 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в Габале.

    Напомним, что с 2022 года Турецкая Республика Северного Кипра является государством-наблюдателем в ОТГ.

    Эрсин Татар визит в Азербайджан саммит Совета глав государств ОТГ
    Лента новостей