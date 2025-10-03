Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар посетит Азербайджан.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил представитель этой страны в Азербайджане Уфук Турганер.

По его словам, президент Турецкой Республики Северного Кипра 6-7 октября будет находиться с визитом в Азербайджане.

В рамках визита Эрсин Татар примет участие в 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в Габале.

Напомним, что с 2022 года Турецкая Республика Северного Кипра является государством-наблюдателем в ОТГ.