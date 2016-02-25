Президенты Азербайджана и России провели телефонный разговор

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля, в ходе беседы президенты Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили ряд актуальных тем торгово-экономического сотрудничества и международной повестки дня.

"Лидеры обменялись мнениями по вопросам сирийского урегулирования, подчеркнув важность реализации Совместного заявления Российской Федерации и США о прекращении боевых действий в Сирии. Условлено о продолжении контактов", - отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.