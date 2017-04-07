Президент: Верю, что многогранные связи Индии с Азербайджаном в предстоящие годы еще более укрепятся

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Президент Республики Индия Пранаб Мукерджи направил письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

С большим удовольствием передаю Вашему превосходительству и народу Азербайджанской Республики свои искренние приветствия по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Индией 28 февраля этого года.

Рад, что в течение этих 25 лет наши двусторонние теплые отношения хорошо развивались. Наши отношения, расширяющиеся во всех сферах, и сотрудничество в политической, экономической, энергетической, культурной сферах, а также обмен мнениями между людьми были взаимовыгодными и внесли значительный вклад в мир, стабильность и развитие в обоих регионах.

Искренне верю, что многогранные связи Индии с Азербайджаном в предстоящие годы еще более укрепятся, и мы покорим новые вершины, с надеждой смотрю в будущее.

Ваше превосходительство, хотел бы передать Вам пожелания крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджанской Республики - постоянного прогресса и благополучия.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в глубочайшем уважении и почтении".