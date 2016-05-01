​Президент США Барак Обама пошутил об Азербайджане - ВИДЕО

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в шутку назвал экс-госсекретаря Хиллари Клинтон своей преемницей.

Как передает Report, соответствующее высказывание главы американской администрации прозвучало в субботу во время его выступления на традиционном ужине ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме.

"В следующем году кто-то другой будет стоять здесь, на этом самом месте, и можно только гадать, кем она будет", - отметил Обама, чей президентский срок истекает в январе следующего года.

Президент традиционно выступает на ужине ассоциации в непринужденной форме, шутя на самые разные темы.

Бывшая первая леди и демократ осталась последней женщиной среди участников президентской гонки.

Президент США также пошутил про значительный опыт фаворита президентской гонки среди республиканцев Дональда Трампа, напомнив о принадлежащем миллиардеру конкурсе "Мисс Вселенная".

"Истэблишмент республиканцев скептически относится к тому, что он (Трамп), скорее всего, будет их кандидатом, - отметил Обама, выступая на традиционном ужине ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. - Они говорят, что у него не хватает опыта во внешней политике, чтобы быть президентом". "Справедливости ради, он провел годы, встречаясь с лидерами со всего мира: Мисс Швеция, Мисс Аргентина, Мисс Азербайджан и другие", - добавил президент.

Дональду Трампу принадлежит всемирно известный конкурс красоты "Мисс Вселенная", который ведет свою историю с 1952 года. Смотр входит в число четырех самых престижных конкурсов красоты наряду с "Мисс мира", "Мисс Земля" и "Мисс Интернэшнл".