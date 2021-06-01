Президент Сенегала: Желаю дружественному азербайджанскому народу постоянного благосостояния и прогресса

Президент Республики Сенегал Маки Салл направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Президент Республики Сенегал Маки Салл направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Господин президент.

Рад передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Желаю Вам и дружественному азербайджанскому народу постоянного благосостояния и прогресса.

Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз подтверждаю, что готов сотрудничать с Вами для укрепления искренних дружественных связей и сотрудничества между нашими странами".