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Президент Румынии: Мы всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет стран

Президент Румынии: Мы всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет стран Румыния является искренним и настоящим другом Азербайджана. Позиция Румынии всегда была ясной. Мы всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет стран.
Внешняя политика
2 февраля 2023 г. 22:21
Президент Румынии: Мы всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет стран

Румыния является искренним и настоящим другом Азербайджана. Позиция Румынии всегда была ясной. Мы всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет стран.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис в заявлении для прессы после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

"Мы также обсудили с президентом Ильхамом Алиевым агрессию России против Украины и ситуацию в регионе Черноморского бассейна. Мы подчеркнули важность солидарности в столь сложной ситуации и высоко оценили позицию Азербайджана в данных вопросах", - подчеркнул президент Румынии.

Президент Клаус Йоханнис сказал, что региональное сотрудничество, диверсификация источников и маршрутов опираются на основополагающий принцип таких проектов, как Южный газовый коридор.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniya Prezidenti: "Biz ölkələrin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini hər zaman dəstəkləmişik"

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