Президент: Продолжим прилагать усилия для сохранения связи с родиной соотечественников за рубежом

Обучение на родном языке соотечественников, проживающих за пределами тюркских государств, всегда должно быть в повестке дня организации. В этом направлении должны быть предприняты необходимые шаги.

Обучение на родном языке соотечественников, проживающих за пределами тюркских государств, всегда должно быть на повестке дня организации. В этом направлении должны быть предприняты необходимые шаги.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на IX саммите Организации тюркских государств в Самарканде.

Подчеркнув, что азербайджанское государство уделяет особое внимание обеспечению прав и свобод, безопасности азербайджанцев, проживающих в зарубежных странах, президент Ильхам Алиев сказал: “Мы стремимся к тому, чтобы наши соотечественники, по велению горькой судьбы покинувшие Азербайджанское государство, сохранили наш язык, традиции, культуру, были верны идеям азербайджанства, никогда не прерывали связи со своей исторической Родиной. Мы продолжим наши усилия”.