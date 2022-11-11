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Президент: Продолжим прилагать усилия для сохранения связи с родиной соотечественников за рубежом

Президент: Продолжим прилагать усилия для сохранения связи с родиной соотечественников за рубежом Обучение на родном языке соотечественников, проживающих за пределами тюркских государств, всегда должно быть в повестке дня организации. В этом направлении должны быть предприняты необходимые шаги.
Внешняя политика
11 ноября 2022 г. 10:27
Президент: Продолжим прилагать усилия для сохранения связи с родиной соотечественников за рубежом

Обучение на родном языке соотечественников, проживающих за пределами тюркских государств, всегда должно быть на повестке дня организации. В этом направлении должны быть предприняты необходимые шаги.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на IX саммите Организации тюркских государств в Самарканде.

Подчеркнув, что азербайджанское государство уделяет особое внимание обеспечению прав и свобод, безопасности азербайджанцев, проживающих в зарубежных странах, президент Ильхам Алиев сказал: “Мы стремимся к тому, чтобы наши соотечественники, по велению горькой судьбы покинувшие Азербайджанское государство, сохранили наш язык, традиции, культуру, были верны идеям азербайджанства, никогда не прерывали связи со своей исторической Родиной. Мы продолжим наши усилия”.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Azerbaijan to continue efforts for Azerbaijanis living abroad to never cut ties with their historical homeland
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ölkəmizdən ayrı düşmüş soydaşlarımızın öz tarixi Vətənləri ilə əlaqələrini kəsməmələri üçün səylərimizi davam etdirəcəyik"

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