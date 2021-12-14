Президент принял участие в заседании Североатлантического альянса

14 декабря в столице Бельгии прошло заседание Североатлантического совета НАТО.
Президент принял участие в заседании Североатлантического альянсаПрезидент принял участие в заседании Североатлантического альянса 14 декабря в столице Бельгии прошло заседание Североатлантического совета НАТО.
Внешняя политика
14 декабря 2021 г. 22:21
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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Brüsseldə Şimali Atlantika Şurasının iclasında iştirak edib