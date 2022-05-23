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Президент: Отношения со Святым Престолом прошли большой путь развития

Президент: Отношения со Святым Престолом прошли большой путь развития “Мы придаем особое значение связям со Святым Престолом. С удовлетворением хочу отметить, что наши отношения, характеризующиеся взаимным уважением, за тридцатилетний период прошли большой путь развития”.
Внешняя политика
23 мая 2022 г. 12:22
Президент: Отношения со Святым Престолом прошли большой путь развития
Ильхам Алиев

“Мы придаем особое значение связям со Святым Престолом. С удовлетворением хочу отметить, что наши отношения, характеризующиеся взаимным уважением, за тридцатилетний период прошли большой путь развития”.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева Папе Римскому Франциску в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Святым Престолом.

“Исторические визиты Папы Иоанна Павла II в мае 2002 года и Вашего святейшества в октябре 2016 года в Азербайджан приобрели важное значение как с точки зрения наших двусторонних связей, так и с точки зрения межцивилизационного диалога. Я также с самыми приятными впечатлениями вспоминаю три своих официальных визита в Ватикан, встречи, которые мы провели с Вами как в Баку, так и в Ватикане.

Одним из знаменательных событий в истории наших отношений стало открытие в 2008 году в Баку Католической церкви. А в 2012 году в Ватикане впервые была проведена выставка, посвященная мусульманской стране – Азербайджану. Все это - проявление нашего сотрудничества и совместных усилий по продвижению межрелигиозного и межкультурного диалога, сохранению общечеловеческих ценностей, укреплению солидарности между людьми”, - говорится в тексте письма.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan's relations with Holy See have come a long way of development
Версия на азербайджанском языке Prezident: “Müqəddəs Taxt-Tac ilə qarşılıqlı hörmət ilə səciyyələnən münasibətlərimiz böyük inkişaf yolu keçib”

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