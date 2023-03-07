Ильхам Алиев: Необходимо приложить усилия для роста товарооборота между Азербайджаном и Болгарией

Наряду с энергетической сферой, есть потенциал для развития сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией и в других направлениях, необходимо приложить усилия для роста товарооборота.

Наряду с энергетической сферой, есть потенциал для развития сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией и в других направлениях, необходимо приложить усилия для роста товарооборота.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев заявил, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Болгарии в нашей стране Руслана Стоянова.

Подчеркнув, что политическое взаимодействие между нашими странами находится на хорошем уровне, глава государства отметил роль Болгарии в сотрудничестве между Азербайджаном и Европейским Союзом и между Азербайджаном и НАТО.