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Ильхам Алиев: Необходимо приложить усилия для роста товарооборота между Азербайджаном и Болгарией

Ильхам Алиев: Необходимо приложить усилия для роста товарооборота между Азербайджаном и Болгарией Наряду с энергетической сферой, есть потенциал для развития сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией и в других направлениях, необходимо приложить усилия для роста товарооборота.
Внешняя политика
7 марта 2023 г. 14:59
Ильхам Алиев: Необходимо приложить усилия для роста товарооборота между Азербайджаном и Болгарией

Наряду с энергетической сферой, есть потенциал для развития сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией и в других направлениях, необходимо приложить усилия для роста товарооборота.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев заявил, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Болгарии в нашей стране Руслана Стоянова.

Подчеркнув, что политическое взаимодействие между нашими странами находится на хорошем уровне, глава государства отметил роль Болгарии в сотрудничестве между Азербайджаном и Европейским Союзом и между Азербайджаном и НАТО.

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Версия на английском языке President: It is important to make efforts to boost trade turnover between Azerbaijan and Bulgaria
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan və Bolqarıstan arasında ticarət dövriyyəsinin artırılması üçün səylər göstərilməlidir"

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