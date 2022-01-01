Президент: Надеюсь, что когда-нибудь у нас будут налажены соседские отношения с Арменией

"Надеюсь, что когда-нибудь у нас будут налажены соседские отношения с Арменией".

"Надеюсь, что когда-нибудь у нас будут налажены соседские отношения с Арменией".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Что касается деятельности на международной арене, должен сказать, что наши связи с соседними государствами успешно развивались. Эти связи традиционно построены на дружбе и сотрудничестве. Шушинская декларация, подписанная в нынешнем году с Турцией, официально поднимает турецко-азербайджанские связи на уровень союзничества, хотя фактически они и были союзническими. Однако это было подтверждено уже официально, а подписание данной декларации в городе Шуша имело особый смысл.

Успешно развиваются наши связи с Россией. Уверен, что в предстоящий период наши связи с Россией также официально поднимутся на более высокий уровень.

В постоянных контактах, обмене мнениями еще больше развивались наши дружественные и партнерские связи с другими соседями – Ираном и Грузией. В регионе уже формируется платформа многостороннего сотрудничества, и это, конечно же, отвечает нашим интересам.

Говоря о соседях, я, естественно, никогда не относил Армению к странам этой категории. И сегодня пока не отношу. Однако надеюсь, что когда-нибудь у нас будут налажены соседские отношения и с Арменией. Приняв итоги Второй Карабахской войны, Армения также может повысить свою роль в региональных рамках. Во всяком случае, встречи, проведенные в ноябре и декабре в Сочи и Брюсселе, являются обнадеживающими, и я надеюсь, что достигнутые на этих встречах договоренности в 2022 году найдут отражение в реальной жизни", - сказал лидер Азербайджана.