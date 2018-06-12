Президент Молдовы выступил за активизацию двусторонних контактов с Азербайджаном

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с послом Азербайджана Гудси Османовым.

Как сообщает Report, стороны обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений, в том числе рост товарооборота, а также социальные программы, которые реализует в Гагаузской автономии азербайджанское правительство.

И.Додон констатировал активизацию двусторонних контактов на всех уровнях и выступил за устойчивое развитие сотрудничества между странами в областях, представляющих взаимный интерес.