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    Президент Молдовы выступил за активизацию двусторонних контактов с Азербайджаном

    © Facebook/Igor Dodon

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с послом Азербайджана Гудси Османовым.

    Как сообщает Report, стороны обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений, в том числе рост товарооборота, а также социальные программы, которые реализует в Гагаузской автономии азербайджанское правительство.

    И.Додон констатировал активизацию двусторонних контактов на всех уровнях и выступил за устойчивое развитие сотрудничества между странами в областях, представляющих взаимный интерес.

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