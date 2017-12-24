 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Македонии примет участие в VI Глобальном Бакинском форуме

    С удовольствием принимаю Ваше приглашение об участии в предстоящем с 15 по 17 марта 2018 года в столице Азербайджана

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Македонии Георге Иванов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как передает Report, в поздравительном письме говорится:

    Уважаемый господин Президент.

    Разрешите передать Вам лично, Вашей стране и народу дружественной Азербайджанской Республики самые сердечные приветствия и глубокое почтение.

    Пользуясь случаем, хочу вначале выразить Вам свое почтение за деятельность Международного центра Низами Гянджеви, занимающего особое место на международной арене, являющегося долгосрочным партнером в принятии решений на политическом уровне и уровне правительств. Учитывая это, с удовольствием принимаю Ваше приглашение об участии в предстоящем с 15 по 17 марта 2018 года в столице Азербайджана городе Баку VI Глобальном бакинском форуме, который считается одним из самых престижных форумов в Восточной Европе, Центральной Азии и на Южном Кавказе.

    Для меня высокая честь и радость передать Вам самые сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, высоких достижений Вам и Вашим близким во всех сферах жизни.

    Господин Президент, прошу принять заверения в глубочайшем почтении.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi