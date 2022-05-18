Президент Литвы: Азербайджан - надежный партнер в сфере энергетики

Литва заинтересована в расширении взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном в области энергетики.

Литва заинтересована в расширении взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном в области энергетики.

Как сообщает Report, об этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Война в Украине подтолкнула европейские страны к поиску возможностей диверсификации источников поставок энергоресурсов. Мы видим в Азербайджане надежного партнера в сфере энергетики, поэтому заинтересованы в активизации сотрудничества. Кроме того Литва могла бы предложить Азербайджану решения в области возобновляемых источников энергии, особенно солнечной энергии", - заявил президент Литвы.

Он также подчеркнул потенциал сотрудничества между странами в сфере транспорта.

По его словам, Литва заинтересована в железнодорожном проекте транспортного коридора "Европа-Кавказ-Азия", который может стать альтернативой существующим маршрутам из Азии в Европу.

Гитанас Науседа также отметил, что страны могут расширить сотрудничество и в сфере информационных технологий, инноваций и образования.