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Президент Литвы: Азербайджан - надежный партнер в сфере энергетики

Президент Литвы: Азербайджан - надежный партнер в сфере энергетики Литва заинтересована в расширении взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном в области энергетики.
Внешняя политика
18 мая 2022 г. 14:41
Президент Литвы: Азербайджан - надежный партнер в сфере энергетики

Литва заинтересована в расширении взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном в области энергетики.

Как сообщает Report, об этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Война в Украине подтолкнула европейские страны к поиску возможностей диверсификации источников поставок энергоресурсов. Мы видим в Азербайджане надежного партнера в сфере энергетики, поэтому заинтересованы в активизации сотрудничества. Кроме того Литва могла бы предложить Азербайджану решения в области возобновляемых источников энергии, особенно солнечной энергии", - заявил президент Литвы.

Он также подчеркнул потенциал сотрудничества между странами в сфере транспорта.

По его словам, Литва заинтересована в железнодорожном проекте транспортного коридора "Европа-Кавказ-Азия", который может стать альтернативой существующим маршрутам из Азии в Европу.

Гитанас Науседа также отметил, что страны могут расширить сотрудничество и в сфере информационных технологий, инноваций и образования.

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Версия на английском языке Lithuanian president: Azerbaijan - reliable energy partner
Версия на азербайджанском языке Litva Prezidenti: “Azərbaycan enerji sahəsində etibarlı tərəfdaşdır”

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