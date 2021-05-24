Президент Кореи поздравил президента Ильхам Алиева

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин направил письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин направил письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше превосходительство,

Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Надеюсь, что отношения между нашими странами в предстоящие годы будут еще более укрепляться, дружба и сотрудничество наших народов углубится.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и постоянных успехов во всех делах, а азербайджанскому народу – процветания".