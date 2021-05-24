Президент Кореи поздравил президента Ильхам Алиева

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин направил письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, в тексте письма говорится:
"Ваше превосходительство,
Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.
Надеюсь, что отношения между нашими странами в предстоящие годы будут еще более укрепляться, дружба и сотрудничество наших народов углубится.
Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и постоянных успехов во всех делах, а азербайджанскому народу – процветания".