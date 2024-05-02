Омбудсмены Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в области прав человека

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева провела встречу с главным омбудсменом Турецкой Республики Шарафом Малкочем.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева провела встречу с главным омбудсменом Турецкой Республики Шарафом Малкочем.

Как сообщили Report в аппарате омбудсмена, Малкоч находится с визитом в Азербайджане для участия в VI Всемирном форуме межкультурного диалога.

На встрече также присутствовала группа студентов, проходящая стажировку в аппарате омбудсмена.

Сабина Алиева отметила, что Азербайджан и Турция тесно сотрудничают во всех областях, в том числе в вопросах защиты прав и свобод человека. Она также рассказала о совместной деятельности аппаратов омбудсменов двух стран.

Шараф Малкоч в свою очередь выразил удовлетворение встречей с азербайджанским омбудсменом и студентами. Он подчеркнул, что стажировка студентов в аппарате омбудсмена внесет большой вклад в их дальнейшую деятельность.