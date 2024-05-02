О нас

Омбудсмены Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в области прав человека

Омбудсмены Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в области прав человека Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева провела встречу с главным омбудсменом Турецкой Республики Шарафом Малкочем.
Внешняя политика
2 мая 2024 г. 19:45
Омбудсмены Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в области прав человека

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева провела встречу с главным омбудсменом Турецкой Республики Шарафом Малкочем.

Как сообщили Report в аппарате омбудсмена, Малкоч находится с визитом в Азербайджане для участия в VI Всемирном форуме межкультурного диалога.

На встрече также присутствовала группа студентов, проходящая стажировку в аппарате омбудсмена.

Сабина Алиева отметила, что Азербайджан и Турция тесно сотрудничают во всех областях, в том числе в вопросах защиты прав и свобод человека. Она также рассказала о совместной деятельности аппаратов омбудсменов двух стран.

Шараф Малкоч в свою очередь выразил удовлетворение встречей с азербайджанским омбудсменом и студентами. Он подчеркнул, что стажировка студентов в аппарате омбудсмена внесет большой вклад в их дальнейшую деятельность.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə ombudsman təsisatlarının əməkdaşlıq əlaqələri müzakirə olunub

Другие новости из категории

Азербайджан и Турция обсудили перспективы сотрудничества в вопросе правовой оценки минной угрозы
ФотоАзербайджан и Турция обсудили перспективы сотрудничества в вопросе правовой оценки минной угрозы
2 мая 2024 г. 19:29
Глава МИД Азербайджана проинформировал генсека МПА АСЕАН о постконфликтной ситуации в регионе
ФотоГлава МИД Азербайджана проинформировал генсека МПА АСЕАН о постконфликтной ситуации в регионе
2 мая 2024 г. 18:48
Директору БДИПЧ ОБСЕ адресовано письмо о последствиях колониализма
Директору БДИПЧ ОБСЕ адресовано письмо о последствиях колониализма
2 мая 2024 г. 18:30
Джейхун Байрамов: Договоренности по границе – прогресс в мирной повестке между Баку и Ереваном
Джейхун Байрамов: Договоренности по границе – прогресс в мирной повестке между Баку и Ереваном
2 мая 2024 г. 17:59
Помощник президента обсудил с министром культуры РФ проекты Фонда Гейдара Алиева в России
ФотоПомощник президента обсудил с министром культуры РФ проекты Фонда Гейдара Алиева в России
2 мая 2024 г. 17:53
Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем президента России
ФотоГлава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем президента России
2 мая 2024 г. 17:53
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя Совета Федерации РФ и главу Комитета Госдумы
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя Совета Федерации РФ и главу Комитета Госдумы
2 мая 2024 г. 17:28
Гендиректор ИСЕСКО высоко оценил работу VI Всемирного форума межкультурного диалога
Гендиректор ИСЕСКО высоко оценил работу VI Всемирного форума межкультурного диалога
2 мая 2024 г. 17:27
БИГ: Наша поддержка вдохновляет борцов с неоколониализмом на Корсике и в Новой Каледонии
БИГ: Наша поддержка вдохновляет борцов с неоколониализмом на Корсике и в Новой Каледонии
2 мая 2024 г. 17:07
Генсек Межпарламентской ассамблеи АСЕАН: VI Всемирный форум в Баку прошел очень продуктивно
Генсек Межпарламентской ассамблеи АСЕАН: VI Всемирный форум в Баку прошел очень продуктивно
2 мая 2024 г. 17:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi