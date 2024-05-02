Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем президента России

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, находящимся с визитом в нашей стране с целью участия в VI Всемирном форуме межк

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, находящимся с визитом в нашей стране с целью участия в VI Всемирном форуме межкультурного диалога.

Об этом Report сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

На встрече обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией, подготовка к 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), а также ситуация в регионе.