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Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем президента России

Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем президента России Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, находящимся с визитом в нашей стране с целью участия в VI Всемирном форуме межк
Внешняя политика
2 мая 2024 г. 17:53
Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем президента России

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, находящимся с визитом в нашей стране с целью участия в VI Всемирном форуме межкультурного диалога.

Об этом Report сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

На встрече обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией, подготовка к 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), а также ситуация в регионе.

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