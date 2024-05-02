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Гендиректор Еврокомиссии прибыл в Азербайджан

Гендиректор Еврокомиссии прибыл в Азербайджан Генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Копман прибыл с визитом в Азербайджан.
Внешняя политика
2 мая 2024 г. 23:30
Гендиректор Еврокомиссии прибыл в Азербайджан

Генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Копман прибыл с визитом в Азербайджан.

Как передает Report, об этом чиновник написал на своей странице в соцсети Х.

Он уточнил, что провел плодотворную встречу с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикметом Гаджиевым и замглавы МИД Фаризом Рзаевым.

"Прибыл в Азербайджан, чтобы обсудить сотрудничество ЕС-Азербайджан по COP29, разминированию и многому другому. Это важная возможность построить позитивную повестку дня в области зеленой энергетики, региональных связей и мира на Южном Кавказе", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyasının genişlənmə üzrə Baş direktorunun Azərbaycana səfəri başlayıb

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