Гендиректор Еврокомиссии прибыл в Азербайджан

Генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Копман прибыл с визитом в Азербайджан.

Генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Копман прибыл с визитом в Азербайджан.

Как передает Report , об этом чиновник написал на своей странице в соцсети Х.

Он уточнил, что провел плодотворную встречу с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикметом Гаджиевым и замглавы МИД Фаризом Рзаевым.

"Прибыл в Азербайджан, чтобы обсудить сотрудничество ЕС-Азербайджан по COP29, разминированию и многому другому. Это важная возможность построить позитивную повестку дня в области зеленой энергетики, региональных связей и мира на Южном Кавказе", - говорится в публикации.