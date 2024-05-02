Директору БДИПЧ ОБСЕ адресовано письмо о последствиях колониализма

Участники конференции "Освобождение от колониализма: последствия ассимиляции и ее влияние на обеспечение прав человека", организованной Бакинской инициативной группой (БИГ) в офисе ООН в Вене, выразили глубокую обеспокоенность положением народов Полинезии

Участники конференции "Освобождение от колониализма: последствия ассимиляции и ее влияние на обеспечение прав человека", организованной Бакинской инициативной группой (БИГ) в офисе ООН в Вене, выразили глубокую обеспокоенность положением народов Полинезии, Корсики, Меланезии, Карибского бассейна и Антильских островов.

Как сообщает Report со ссылкой на Азертадж, в связи с этим они обратились с открытым письмом к директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи и представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейро.

В письме особо подчеркнута роль Бакинской инициативной группы в борьбе с колониализмом.

В частности, указывалось, что на всех международных конференциях, организованных БИГ, была представлена подробная информация о дискриминации в сфере занятости и обеспечения жильем, эксплуатации природных ресурсов Полинезии, Корсики, Меланезии, Карибского бассейна и Антильских островов, массовой иммиграции, организованной под эгидой французского правительства.