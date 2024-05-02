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Азербайджан и Турция обсудили перспективы сотрудничества в вопросе правовой оценки минной угрозы

Азербайджан и Турция обсудили перспективы сотрудничества в вопросе правовой оценки минной угрозы Азербайджан и Турция обсудили перспективы сотрудничества в вопросе правовой оценки минной угрозы
Внешняя политика
2 мая 2024 г. 19:29
Азербайджан и Турция обсудили перспективы сотрудничества в вопросе правовой оценки минной угрозы

Первый зампредседателя Агентства по разминированию (ANAMA) Бахруз Мамедов встретился с председателем Института по правам человека и равенству Турции (TIHEK) Мухарремом Гылынджем.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

Мамедов рассказал о минной угрозе на освобожденных территориях Азербайджана, достижениях и проделанной работе в области разминирования. Он отметил, что минами были загрязнены не только бывшая линия соприкосновения, но другие территории, в том числе населенные пункты, что является преступлением против человечности.

Стороны также обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в ​​борьбе с минной угрозой, и перспективы сотрудничества в вопросе правовой оценки ситуации с минным загрязнением азербайджанских территорий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Türkiyə arasında minalarla mübarizədə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub

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